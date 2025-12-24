Yeni Asgari Ücret... Osmaniyeli Yurttaşlar: "Sürünmeye Devam Edeceğiz"

Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde vatandaşlar, 1 Ocak 2026'dan itibaren net 28 bin 75 lira olarak uygulanacak asgari ücretin yeterli olmayacağını dile getirdiler. Asgari ücretli bir kişi, "Vallahi hiç yetmez. Arabanın gazına mı, alışverişe mi, öteberiye mi yetsin? 35-40 bin lira olmalıydı. Bu gidişle sürünmeye devam edeceğiz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; net asgari ücretin 28 bin 75 lira 50 kuruş, brüt asgari ücretin ise 33 bin 30 lira olarak belirlendiğini bildirdi.

Osmaniyeli yurttaşlardan asgari ücret tepkisi gecikmedi. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde asgari ücretli bir kişi şunları söyledi:

"Vallahi hiç yetmez. Arabanın gazına mı yetsin, alışverişine mi yetsin, öteberiye mi yetsin? 35-40 bin lira olmalıydı. Bilmiyorum ki sürüneceğiz bu gidişle, hamallığa devam."

Bir başka yurttaş ise, "En az 30 bin lira olmalıydı fakat olmadı. Demek ki böyle karar vermişler, yapacak bir şey yok, elimizden gelen bir şey yok. Yeterli olur mu? Yetmez şu hayat pahalılığında, yetmez, mümkün değil. 1 yıl zam yok, kural öyle. Yapacak bir şey yok" dedi.

Başka bir Osmaniyeli de, "İşte bozdur bozdur harca, neye yetecek? Hayırlısı olsun bakalım. Yetmez, mümkün mü ? Şuraya bir lokantaya otursak 300 lirada aşağı kalkamıyorsun" ifadelerini kullandı.

Bir diğer yurttaş da belirlenen rakamın yeterli olmayacağını belirterek, "En aşağı 30 bin lira olması lazımdı. Geçinmek vallahi zor" dedi.