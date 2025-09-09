Haberler

Osmaniye'de 10. Bölge 3. Etap Aquatlon Yarışları Düzenlendi

Güncelleme:
Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından düzenlenen Bölgesel Triatlon Ligi 10. Bölge 3. Etap Aquatlon Yarışları, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde gerçekleştirildi. Yarışlara 7 ilden 148 sporcu katıldı ve dereceye girenlere ödüller verildi.

Minik, genç, yıldızlar ve elit kategorilerinde düzenlenen yarışlarda dereceye giren sporculara Kadirli Kaymakamı Erdinç Dolu, İl Gençlik ve Spor Müdürü Yusuf Çebi ve protokol tarafından kupa verildi.

Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel
