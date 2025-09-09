Osmaniye'de 10. Bölge 3. Etap Aquatlon Yarışları Düzenlendi

Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından organize edilen Bölgesel Triatlon Ligi 10. Bölge 3. Etap Aquatlon Yarışları Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kadirli Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu Tesisleri'nde düzenlenen yarışlara 7 ilden 148 sporcu katıldı.

Minik, genç, yıldızlar ve elit kategorilerinde düzenlenen yarışlarda dereceye giren sporculara Kadirli Kaymakamı Erdinç Dolu, İl Gençlik ve Spor Müdürü Yusuf Çebi ve protokol tarafından kupa verildi.