Osmangazi Belediyesi Fahiş Fiyatları Kontrol Ediyor

Osmangazi Belediyesi, halkın fahiş fiyatlarla mağdur olmaması için etiket kontrollerini artırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2024 yılı için asgari ücretin belirlenmesinin ardından fırsatçılar tarafından ürünlerin fiyatlarının fahiş şekilde artırılmaması için denetimlerini sıklaştıran Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler ilçedeki tüm işletmelerde ani denetimler düzenleyerek ürünlerin raf ile kasadaki fiyatlarının aynı olup olmadığını kontrol ediyor.

Ayrıca ekipler, daha önce tuttukları raf fiyatı notlarından ürünlerin fiyatlarının değişip değişmediğini inceliyor.

Son denetimde ilçedeki farklı işletmeleri ziyaret eden zabıta ekipleri, yaptıkları kontrollerde herhangi bir fahiş fiyat etiketiyle karşılaşmadı.

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerini her gün düzenli olarak gerçekleştiriyor.