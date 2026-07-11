Oryantiring Türkiye Şampiyonası Seydişehir'de başladı

Oryantiring Türkiye Şampiyonası, Konya'nın Seydişehir ilçesinde başladı.

Kuğulu Tabiat Parkı ile Seyyid Harun Veli Camii ve çevresinde iki gün sürecek organizasyona, 20 ilden yaklaşık 200 sporcu katılıyor.

Seydişehir Belediyesi önünde düzenlenen açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, Seydişehir Belediyesi olarak 2025 yılında başlattıkları oryantiring projesi kapsamında ilçede bu sporun yaygınlaştırılması için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Bu proje kapsamında Konya'da ilk kez Oryantiring Festivali düzenlediklerini belirten Ustaoğlu, "Ayrıca etkinliklerimize oryantiring sporunu dahil ettik ve okullar arası yarışmalar gerçekleştirerek gençlerimizin bu sporla tanışmasını sağladık. Seydişehir'in oryantiring sporunda merkez ilçe olması için önemli çalışmalar yürüttük. Seydişehir'in doğal güzelliklerini ve tarihi dokusunu oryantiring sporuyla buluşturarak yeni bir turizm destinasyonu oluşturmayı hedefliyoruz. Bu organizasyonun ilçemizin turizmine, ekonomisine ve gençlerimizin spora yönelmesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum." diye konuştu.

Şampiyonanın ilk gününde sporcular, Kuğulu Tabiat Parkı'nda hazırlanan parkurda mücadele etti.