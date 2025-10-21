Elazığ'ın Arıcak ilçesinde düzenlenen "Ortaokullar Arası Futbol Turnuvası" sona erdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki halı sahada 15-21 Ekim tarihlerinde düzenlenen turnuva final maçıyla sona erdi.

Kaymakam Emre Yeşil, final karşılaşmasının ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren okul takımlarına kupa verdi.

Müsabakalara katılan tüm takımları tebrik eden Yeşil, sporun öğrenciler arasında dostluk, dayanışma ve centilmenlik duygularını geliştirdiğini belirterek, turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen öğretmenlere ve organizasyon komitesine teşekkür etti.