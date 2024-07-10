Üye Girişi
Haberler

Orhaneli'de Lavanta Hasadı Gerçekleşti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Orhaneli Şükriye Mahallesinde lavanta üreticisi Mehmet Emin Suuçak'a ait 20 dönümlük lavanta bahçesinde ilk hasat Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır ve ilçe protokolünün katılımıyla gerçekleşti. İntermedia ve Angustifolia cinsi lavanta üretimi yapılan 20 dönümlük bahçede sezonda yaklaşık 100 litre lavanta yağı çıkartılıyor.

Orhaneli Şükriye Mahallesinde Lavanta üreticisi Mehmet Emin Suuçak'a ait 20 dönümlük lavanta bahçesinde ilk hasat Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır ve ilçe protokolünün katılımıyla gerçekleşti.

İntermedia ve Angustifolia cinsi lavanta üretimi yapılan 20 dönümlük bahçede sezonda yaklaşık 100 litre lavanta yağı çıkartılıyor.

Lavanta üreticisi Mehmet Emin Suuçak "Tıbbi aromatik bitkiler sınıfında olan lavanta tarlasındayız. Lavantalarımız hem yağ hem de dekorasyon ürünü olarak pazarda müşteri bulmakta. Yöneticilerimiz bize bu konularda destek olursa üretmeye devam edeceğiz." dedi.

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır ise "İlçemizde ilk lavantanın ekildiği ve şu an yağının çıkartıldığı tarladayız. İnşallah bizler de bu noktada gerekli destekleri sunarak bu tür alanların genişlemesi ilçemizin tarım ve tıbbi aromatik bitkiler noktasında hak ettiği yeri alması konusunda gerekli destekleri vereceğiz. Hasat sezonunun bereketli olmasını temenni ediyorum." dedi

Lavanta hasatı ağustos ayının başına kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Güncel

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır Orhaneli Tarım Yerel Haberler Ekonomi Güncel Haberler

Kayseri'de yaşanan olaylarda terör örgütü bağlantısı! Provokasyon yapan hesaplarda PKK ve FETÖ parmağı

Kayseri'de yaşanan olaylarda terör örgütü bağlantısı! Provokasyon yapan hesaplarda PKK ve FETÖ parmağı

 Sonuç bildirgesi yayımlandı! NATO zirvesine 2026'da Türkiye ev sahipliği yapacak

Sonuç bildirgesi yayımlandı! NATO zirvesine 2026'da Türkiye ev sahipliği yapacak

 4'lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı? AK Parti'den açıklama var

4'lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı? AK Parti'den açıklama var

Bakmadan Geçme

11 Temmuz 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 11 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 11 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 11 Temmuz AFAD ve Kandilli deprem listesi! 11 Temmuz Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 11 Temmuz Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 11 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 11 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 11 Temmuz 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 11 Temmuz Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 11 Temmuz Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 11 Temmuz Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! EURO 2024 3.'lük maçı oynanıyor mu? Hollanda İngiltere maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Hollanda İngiltere maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ! WP Çöktü mü? 11 Temmuz Perşembe Whatsapp sorunları! İstanbul Havalimanı (YENİ) uçuşlar iptal mi SON DAKİKA? Sabiha Gökçen uçuşlar iptal mi, hangi uçuşlar iptal SON DAKİKA! 10-11 Temmuz Perşembe Sabiha Gökçen uçuşlar iptal mi?
Anketten çıkan sonuçlar bir hayli çarpıcı! İşte Kabine'nin en çok beğenilen 5 ismi

Anketten çıkan sonuçlar bir hayli çarpıcı! İşte Kabine'nin en çok beğenilen 5 ismi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title