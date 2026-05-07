Haberler

Organize suç örgütlerine yönelik 22 ildeki operasyonlarda 23 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanlığı, Artvin merkezli yapılan operasyonlarda 22 ilde 32 şüphelinin yakalanarak, 23'ünün tutuklandığını açıkladı. Operasyonlarda suçtan elde edilen 7,4 milyon lira değerinde döviz ve altına el konuldu.

Organize suç örgütlerine yönelik 22 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 32 şüpheliden 23'ü tutuklandı.

İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Artvin merkezli 22 ilde "silahlı yağma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına karışan organize suç örgütlerine karşı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda yakalanan 32 şüpheliden 23'ü tutuklandı, 9'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Suçtan elde edildiği değerlendirilen 7,4 milyon lira değerinde döviz ve altın ile toplam piyasa değeri 60 milyon lira olan 2 arsa, 4 daire ve 8 araca el konuldu.

Çalışmalar, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, Asayiş Daire Başkanlığı ve Artvin Emniyet Müdürlüğü ile Artvin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı
Uluslararası Ulaştırma Forumu'nun 2027 dönem başkanı Türkiye! Oy birliğiyle seçildi

Büyük onur! Türkiye, oy birliğiyle prestijli platformun başkanı oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acun Ilıcalı yıldız futbolcusunu Fenerbahçe'ye önerdi: 25 golden aşağı atmaz

Yıldız futbolcusunu Fenerbahçe'ye önerdi: 25 golden aşağı atmaz
Kanun teklifi TBMM'den geçti! 15 maddelik pakette 3 müjde var

Yeni kanun teklifi Meclis'ten geçti! 15 maddelik pakette 3 müjde var
Sinir krizi geçiren kadın zincir marketi savaş alanına çevirdi

Sinir krizi geçiren kadın zincir marketi savaş alanına çevirdi
Yıllara meydan okuyor! İşte Gülşen Bubikoğlu'nun son hali

Yıllara meydan okuyor! İşte Gülşen Bubikoğlu'nun son hali
Acun Ilıcalı yıldız futbolcusunu Fenerbahçe'ye önerdi: 25 golden aşağı atmaz

Yıldız futbolcusunu Fenerbahçe'ye önerdi: 25 golden aşağı atmaz
30 yaşındaki Niklas Süle sezon sonunda futbolu bırakıyor

Sen bu hallere düşecek adam mıydın?

Dünyayı hantavirüs korkusu sardı! Bill Gates'in sözleri yeniden gündem oldu

Art arda gelen ölümler sonrası Bill Gates yeniden gündem oldu