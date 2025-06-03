Ordu Valisi Muammer Erol, Basın Mensuplarıyla Bir Araya Geldi

Ordu Valisi Muammer Erol, basın mensuplarıyla buluştu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, organik tarımla beraber eko turizm faaliyetlerinin başladığı ve yaygınlaşarak devam ettiği Fatsa ilçesi Kabakdağ Mahallesi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın destekleriyle kentin tanıtımı amacıyla 15 basın mensubunun katılımıyla program gerçekleştirildi.

Ulusal yayın yapan gazeteciler ile köşe yazarlarıyla buluşan Erol, Ordu'nun bozulmamış doğası, yaylaları, denizi, menderesleri ve daha birçok özelliği ile yaşanılabilir ve büyüleyici bir şehir olduğunu belirtti.

Gazeteciler, Aybastı ilçesi Perşembe Yaylası, Korgan ilçesi Çişeli Şelalesi, Perşembe ilçesi Hoynat Adası ve Yason Burnu, Altınordu ilçesi Taşbaşı Kültür Merkezi, Fındık Müzesi, Rüsumat No: 4 Gemisi ve Açık Hava Müzesi ile Etnografya Müzesi'ni gezdi.