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Ordu haberleri... Ordu'da otomobilden açılan ateş sonucu bir kişi yaralandı

AA - Hacer Öztürk - Güncel
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Ordu haberleri... Ordu'da otomobilden açılan ateş sonucu bir kişi yaralandı

Edinilen Ordu gelişmesine göre Ordu'nun Ünye ilçesinde seyir halindeki otomobilden açılan ateş sonucu bir kişi yaralandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde seyir halindeki otomobilden açılan ateş sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Liseler Mahallesi Köprübaşı mevkisindeki banka ATM'si önünde, Turgay Uysal (47) ile arkadaşı Ali Gedik'in sohbet ettiği sırada plakası belirlenemeyen seyir halindeki bir otomobilden ateş açıldı.

Yaralanan Uysal, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı özel hastanedeki müdahalenin ardından Ordu'ya sevk edildi.

Olay anında yoldan geçen Akın Evci yönetimindeki 06 DE 3004 plakalı hafif ticari araca da kurşun isabet etti.

Polis, olay yerinden kaçan otomobildeki kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

AA / Hacer Öztürk - Güncel

Ali Gedik Banka Ünye Ordu Güncel Haberler

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