Ordu'da sahte banknot operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Ordu'nun Ulubey ilçesinde düzenlenen operasyonda 22 sahte 100 liralık banknot ele geçirildi. Üç zanlıdan biri serbest bırakılırken, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.
Ordu'da düzenlenen sahte banknot operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ulubey ilçesindeki bir eve operasyon düzenlendi.
Evde yapılan aramada 22 sahte 100 liralık banknot ele geçirdi.
Olayla ilgili S.E, Z.Y. ve E.Y. gözaltına alındı.
Şüphelilerden S.E, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen Z.Y. ve E.Y. ise çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel