Ordu'da sahte para operasyonu
Ordu'da yapılan operasyonda, 100 TL'lik 22 sahte banknot ele geçirildi. Üç şüpheli gözaltına alındı, ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Ulubey İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından 3 Ocak'ta Ulubey ilçesinde operasyon gerçekleştirildi. 4 farklı adreste yapılan aramalarda, 100 TL'lik 22 adet sahte banknot ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden S.E., emniyetteki işlemlerin ardından serbest kaldı. Adliyeye sevk edilen Z.Y. ve E.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
