Ordu'da ramazanda gıda denetimleri devam ediyor

Ordu'da ramazan ayı dolayısıyla gıda üretimi ve satışı yapan işletmelere yönelik denetimler artırıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hijyen kuralları ve gıda güvenliği kriterlerini kontrol ederek, 6 bin 900 gıda satış ve toplu tüketim yerinde denetim yaptı.

Ordu'da ramazan ayı dolayısıyla gıda üretimi ve satışı yapan işletmelerle marketlerde denetimler sürdürülüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, halkın sağlığını korumak ve vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla fırın, pastane, market ve kasaplarda denetim gerçekleştirdi.

İl genelindeki işletmelerde hijyen kuralları, ürünlerin son kullanma tarihi ile gıda güvenliği kriterleri kontrol edildi.

Altınordu ilçesindeki denetimlere katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay yaptığı açıklamada, il genelinde 6 bin 900 gıda satış ve toplu tüketim yeri bulunduğunu belirterek, "Geçen yıl itibarıyla 13 bin civarında denetim yapmış olduk. Bu denetimlerden 223 denetim sonucu cezai müeyyide uyguladık, toplam tutarı 14 milyon civarında." dedi.

Ramazan ayında toplu tüketim ve satış yerlerindeki yoğunluk nedeniyle denetimleri sıklaştırdıklarını anlatan Ay, "Özellikle ramazanda yoğun tüketim yapılan unlu mamuller, pasta, tatlıcılar, şekerli mamuller üreten yerlerde yoğun bir tüketim olduğu için risk faktörü daha fazla olduğundan dolayı buraları daha sık denetlemiş oluyoruz. Bu şekilde gıda denetimlerimiz devam ediyor." diye konuştu.

Ay, denetimlerde işletmelerin yasal mevzuatlara göre alınmış belgeler, eğitim sertifikaları ile çalışanların alması gereken evraklara dikkat ettiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli
