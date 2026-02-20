Haberler

Ordu'da pestil ve köme üretim merkezi açılacak
Güncelleme:
Ordu'nun Ünye ilçesinde pestil ve köme üretim merkezi açılacak.

Ünye Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, yöresel ürünlerin marka değerini artırmak ve üretim kapasitesini genişletmek için başlatılan çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Pestil ve köme üretim merkezinin faaliyete geçmesi için hazırlıklar yapıldığı ifade edilerek, Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı tarafından yürütülen proje ile hem ürün çeşitliliğinin artırılması hem de katma değerli üretimin güçlendirilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

Açıklamada, 2023 yılında kurulan yöresel ürünler üretim merkezi ile bölgede yetişen isabella üzümünden suyunun, cennet hurmasından pekmez ve kurutulmuş ürünler ile elma ve benzeri meyvelerden doğal sirke üretimi gerçekleştirilmeye başlandığı hatırlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tavlı, kurulacak tesisle hurma pekmezi ve üzüm suyunun hiçbir katkı maddesi kullanılmadan pestil ve köme üretiminde değerlendirileceğini belirtti.

Tavlı, gerekli makine yatırımlarının yapıldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Amacımız ürünlerimizi yalnızca pekmez ve üzüm suyu olarak değil, farklı ürün çeşitleriyle de pazarlamak. Bu sayede hem bölgemizdeki üretimi artıracak hem de ürünlerimizin katma değerini yükselteceğiz. Ayrıca kadın kooperatiflerimize de yeni üretim alanları kazandırarak onların ekonomik hayattaki katkısını güçlendireceğiz."

Kaynak: AA / Eyüp Elevli


