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Ordu'da marketlerde denetim yapıldı

Ordu'da marketlerde denetim yapıldı
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Ordu'da zabıta ekiplerince, marketlere yönelik denetimler sürdürüldü.

Ordu'da zabıta ekiplerince, marketlere yönelik denetimler sürdürüldü.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerinin, 19 ilçede gerçekleştirilen denetimlerde market reyonlarını kontrol ettiği belirtildi.

Raf ve kasa fiyatları arasındaki uyuşmazlıklar, ürünlerin son kullanma tarihleri ve satışa sunulan ürünlerin mevzuata uygunluğu gibi birçok konuda inceleme yapıldığı aktarılan açıklamada, denetimler sırasında son kullanma tarihi geçmiş ürünler tespit edilirken, söz konusu ürünlerin satıştan men edildiği kaydedildi.

Açıklamada, kurallara uygun olmadığı belirlenen ürünlere el koyan zabıta ekiplerinin, ilgili firmalar hakkında idari işlem başlattığı vurgulandı.

Denetimlerin aralıksız devam edeceğine işaret edilen açıklamada, marketlerde tespit edilen ihlallere ilişkin yasal işlemlerin Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince yürütüldüğü ifade edildi.

Vatandaşları fahiş fiyat ve stokçuluk konusunda uyaran zabıta ekiplerinin, karşılaşılan olumsuzlukların "153 Çözüm Merkezi" ile "189 Vergi İletişim Merkezi"ni aramaları gerektiği kaydedildi.

Kaynak: AA
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