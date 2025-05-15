Ordu'da Engelli Bireyler Temsili Askerlik Yaptı

Ordu'da Engelli Bireyler Temsili Askerlik Yaptı
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Ordu'da 22 engelli birey, 'Temsili Askerlik Uygulaması' kapsamında düzenlenen törende askeri üniforma giyerek bir günlüğüne askerlik yaptı. Törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ant içen engellilere terhis belgeleri verildi.

Ordu'da 22 engelli birey, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında düzenlenen törende bir günlüğüne asker oldu.

Askeri üniforma giyen engelliler, İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ant içti.

Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Gökhan Özer, askerlik görevini yerine getiren her bireyin bunun haklı gururunu ömür boyu taşıdığını söyledi.

Özer, temsili askerlik hizmetini yerine getirenleri tebrik ederek, "Sevgili Mehmetçikler, bugün sizlere kısa da olsa askerlik görevini yapmanın gurur ve onurunu yaşatmaktan ve şanlı ordumuzun şerefli birer neferi olarak aramızda görmekten dolayı mutluluk duyuyoruz." dedi.

Engelliler adına konuşan Mustafa Sekmen ise "Arkadaşlarımızı askere hep buruk bir sevinçle uğurladık. Bizler de vatanımız için bu kutsal görevi yapmak, bu şerefli elbiseyi giymek istedik. Bu mutluluk ve onuru bir günlüğüne de olsa yaşamamıza olanak sağlanması bizleri çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Dua edilmesinin ardından protokol üyelerince engellilere terhis belgelerinin verildiği program, tören geçişiyle devam etti.

Birimlerde kullanılan araç gereç ve malzemelerin yer aldığı stantların da gezildiği etkinliğe, Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe ile diğer ilgililer ve engellilerin aileleri katıldı.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel
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