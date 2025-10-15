Ordu'da 140 Kilo Fındık Çalan Şahıs Tutuklandı

ORDU'nun Ulubey ilçesinde girdiği evden 140 kilo fındık çalan M.C.Ş. (24), yakalanıp tutuklandı.

Ulubey ilçesinde 9 Ekim'de bir evden 140 kilo fındık çalındı. Ev sahibi Ş.Ş.'nin (59) şikayeti sonrası Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve asayiş timleri tarafından yürütülen çalışma sonucu şüphelinin M.C.Ş. olduğu belirlendi. Dün düzenlenen operasyonla yakalanan M.C.Ş., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.