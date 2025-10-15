Haberler

Ordu'da 140 Kilo Fındık Çalan Şahıs Tutuklandı
Ordu'nun Ulubey ilçesinde 9 Ekim'de bir evden 140 kilo fındık çalan M.C.Ş. yakalanarak tutuklandı. Jandarma'nın yürüttüğü çalışmalar sonucunda şüpheli tespit edilip operasyon düzenlendi.

ORDU'nun Ulubey ilçesinde girdiği evden 140 kilo fındık çalan M.C.Ş. (24), yakalanıp tutuklandı.

Ulubey ilçesinde 9 Ekim'de bir evden 140 kilo fındık çalındı. Ev sahibi Ş.Ş.'nin (59) şikayeti sonrası Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve asayiş timleri tarafından yürütülen çalışma sonucu şüphelinin M.C.Ş. olduğu belirlendi. Dün düzenlenen operasyonla yakalanan M.C.Ş., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
