Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Ordu Çaybaşı'nda fındık, Kasım'da kar yağışına rağmen patoza verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ordu Çaybaşı'nda fındık, Kasım'da kar yağışına rağmen patoza verildi
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde mevsim şartları nedeniyle geciken fındık hasadı yüksek kesimlerde kasım ayına sarktı; İlküvez Mahallesi'nde üretici İsmail Ay'ın fındıkları kar yağışına rağmen patoza verildi. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonuna yansıdı.

ORDU'nun Çaybaşı ilçesinde mevsim şartları nedeniyle geciken fındık hasadı, kar yağışına rağmen devam etti. Üreticiler, kuruttukları fındıkları kar yağışı altında patoza verdi. O anlar vatandaşın cep telefonuna yansıdı.

Ordu'da ağustos ayının başında başlayan ve eylül ayının ortalarında tamamlanan fındık hasadı, bu yıl mevsim şartları nedeniyle gecikti. Fındığın geç olgunlaşması nedeniyle sahil ve orta kesimlerde hasat tamamlanırken, yüksek kesimlerde ise çalışmalar kasım ayına sarktı. Çaybaşı ilçesi İlküvez Mahallesi'nde fındık üreticisi İsmail Ay'ın bahçesinden toplanan fındıklar, etkili olan kar yağışı altında patoza verildi. Kasım ayında kar yağarken gerçekleştirilen fındık patozu, çevredeki vatandaşların cep telefonuna yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 12 sitede yayınlandı.
Sharon Stone'dan özel hayat itirafı: Uzun süredir cinsel ilişki yaşamıyorum

Dünyaca ünlü yıldızdan itiraf: Uzun süredir cinsel ilişki yaşamıyorum
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan yeni iş hamlesi: Yapım şirketi kurdu

Tatlıses'in eski eşinden yeni iş hamlesi! Rotayı değiştirdi
Bakan Göktaş'a bir çocuktan şaşırtan tehdit: Sen kimsin, babam savcı17

Bakan Göktaş'a şaşırtan tehdit: Sen kimsin, babam savcı!
Galatasaray'ın zemini tartışılırken Çorum'dan gelen görüntü taraftarı isyan ettirdi

Çorum-Fener maçını izleyen Galatasaray taraftarı saydırmaya başladı
Barcelona'da lüks mağazalara yağma önlemi: Dünyaca ünlü markalar vitrinlerini kontrplakla kapattı

Kapalı değiller ama öyle görünüyor: Önlem almaya mecbur kaldılar

Altın haftaya yükselişle başladı! 6 bin 600 lira barajı aşıldı

Yeni haftanın ilk sürprizi geldi!
Osimhen yine milli arada yok! Nijerya'da rahatsızlık iddiası

Korkulan oldu! Osimhen için olay iddia

Perihan Savaş'tan ölen eşi Yılmaz Zafer'e yürek burkan sözler

31 yıllık dinmeyen acı: Kalbim hala seninle atıyor