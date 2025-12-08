Ordu Büyükşehir Belediyesi 25 yeni iş makinesi aldı

Ordu Büyükşehir Belediyesi 25 yeni iş makinesini envanterine kazandırdı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde kent genelindeki hizmet hızını ve verimliliğini artıracak önemli bir adım daha atıldığı belirtildi.

Açıklamada, yıl sonuna kadar 350 araca ulaşması hedeflenen hizmet filosuna 25 yeni iş makinesinin daha eklendiği ifade edildi.

Belediyenin araç filosunun 340'a ulaştığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Geçtiğimiz günlerde hizmete alınan 10 iş makinesinin ardından, bir hafta geçmeden 15 yeni iş makinesi daha filoya eklenmesiyle Büyükşehir, kısa sürede 25 iş makinesini bünyesine kazandırmış oldu. Genişleyen araç filosu sayesinde Ordu Büyükşehir Belediyesi altyapı, yol yapım ve bakım, çevre düzenleme, temizlik, kırsal hizmetler başta olmak üzere 19 ilçede hizmet verme kapasitesini her geçen gün daha da yukarı taşıyacak."