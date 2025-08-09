Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, Fatsa Büyük Sanayi Sitesi'ni Ziyaret Etti

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Fatsa Büyük Sanayi Sitesi'ni ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Güler, sanayi sitesi esnafınca düzenlenen programa katıldı.

Sanayi esnafıyla birlikte olmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Güler, şunları kaydetti:

"Sanayi sitemizin altyapısını inşa ettik. Sel problemi vardı, iş yerlerini su basıyordu. Artık burada öyle bir sorun kalmadı. Yine talep etmiş olduğunuz asfalt çalışmamıza da en kısa zamanda başlayacağız. Burayı inşallah pırıl pırıl yapacağız."

Fatsa Büyük Sanayi Sitesi Başkanı İbrahim Türkeli ise yapılan çalışmalar dolayısıyla sanayi esnafı adına Başkan Güler'e teşekkür etti.