OMÜ Rektörü Ünal, Senegalli mevkidaşı Mbaye'yi ağırladı

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Cheickh Anta Diop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmadou Aly Mbaye'yi makamında ağırladı.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, Senegal'in önemli üniversitelerinden olan Cheickh Anta Diop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mbaye'nin, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Samsun'da Ünal'ı ziyaret ettiği belirtildi.

Uluslararası işbirlikleri ve ortak çalışmalar kapsamında ziyaretin önemine işaret eden Ünal, "Afrika bizim çok önem verdiğimiz bir coğrafya ve burada konumlanan Senegal'i ise kardeş ülke olarak görüyor ve ortak çalışma alanlarında daha ileriye gitme konusunda kararlıyız. Bu doğrultuda eğitim alanında üniversitemizin imkanlarını tanıtmak ve fikir alış verişinde bulunmak bizler için önemli. " ifadelerini kullandı.

Ünal, teknoloji transferi çalışmalarının önemine vurgu yaparak ziraat, veterinerlik ve mühendislik fakülteleri bünyesinde ortak çalışmalar yapılabileceğini dile getirdi.

Mbaye de Samsun'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Ünal'a işbirliği ve ortak çalışmalara verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Görüşmeye; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Selim Eren, Prof. Dr. Sevim Alışır, Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı Mustafa Said Kurşunoğlu, Erasmus Kurum Koordinatörü İsmail Yaman, Sierra Leoneli doktora öğrencisi Abu Kamara ile Senegalli öğrenciler de katıldı.