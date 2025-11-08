Haberler

OMÜ'den İkiztepe'de Doğa Yürüyüşü Etkinliği

OMÜ'den İkiztepe'de Doğa Yürüyüşü Etkinliği

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bisiklet ve Doğa Sporları Topluluğu, Bafra'da düzenlediği 'İkiz Tepenin İzinde: Doğa yürüyüşü' etkinliği ile katılımcılara hem spor hem de bölgenin tarihi hakkında bilgi sunarak zengin bir deneyim sağladı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Bisiklet ve Doğa Sporları Topluluğu tarafından Bafra ilçesinde "İkiz Tepenin İzinde: Doğa yürüyüşü" etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlik öncesinde topluluk üyeleri, Bafra Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Müdürü Hasan Dikmen tarafından İkiztepe Höyüğü'nün arkeolojik geçmişi ve kazı çalışmaları hakkında bilgilendirildi.

Etkinlikte 53 katılımcı, topluluk başkanı Ebru Sude Akdağ eşliğinde hem fiziksel aktivite yaptı hem de bölgenin antik dönemine uzanan tarihi mirasını gözlemledi.

OMÜ Bisiklet ve Doğa Sporları Topluluğu Danışmanı Doç. Dr. Yavuz Yasul, müze ziyaretinin önemine dikkat çekerek, "Müze Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirme, katılımcıların yürüyüş boyunca karşılaştıkları tarihi dokuyu daha bilinçli ve merakla keşfetmelerine katkı sağladı." dedi.

Katılımcılara sadece bir yürüyüş değil, aynı zamanda Bafra'nın zengin kültürel birikimiyle buluşturan kapsamlı bir keşif deneyimi sunulduğunu kaydeden Yasul, Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın, Sağlık ve Kültür Daire Başkanlığı, Öğretim Görevlisi Dr. Mustafa Kaya, Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan ve müze çalışanlarına teşekkür etti.





title
