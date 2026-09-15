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Okulun spor salonu inşaatından malzeme çalan 2 şüpheli yakalandı

Okulun spor salonu inşaatından malzeme çalan 2 şüpheli yakalandı
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde okulun spor salonu inşaatından malzeme çalan 2 kadın şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde okulun spor salonu inşaatından malzeme çalan 2 kadın şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Esentepe Mahallesi'ndeki Abdülhamithan Ortaokulu bahçesinde yapımı süren spor salonu inşaatına giren şüpheliler, demir ve çeşitli inşaat malzemelerini at arabasına yükleyerek bölgeden uzaklaştı.

İhbar üzerine güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, kimliklerini belirledikleri şüphelileri 2 saat içinde yakaladı. Bulunan malzemeler okul idaresine teslim edildi.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
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