Okullar Arası Wushu Şampiyonası'nda il birincisi olan öğrenci Kaymakamı ziyaret etti

Ankara'da yapılan Okullar Arası Wushu Şampiyonası'nda il birinci olan ortaokul öğrencisi, Beypazarı Kaymakam Vedat Yılmaz'ı ziyaret etti.

Kaymakam Yılmaz, kentte, 27-31 Aralık 2023 tarihleri arasında düzenlenen yarışmada il birincisi olan Beypazarı Ortaokulu 8. sınıf öğrencilerinden Furkan Deniz Cebe ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu ve okul müdürü Abdullah Türkdoğan'ı makamında kabul etti.

Yılmaz, derecesinden dolayı Cebe'yi kutlayarak, başarılarının daim olmasını diledi.

Okullarda akademik eğitimin yanı sıra sosyal ve kültürel faaliyetlere önem vermenin gerekliliğini vurgulayan Yılmaz, öğrencinin aldığı bu derece ile hem kendilerinin hem okullarının hem de ilçenin başarısına katkı sağladığını söyledi.

Kaymakam Yılmaz, öğrenciye çeşitli hediyeler verdi.