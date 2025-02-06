MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kalp kapağı değiştirildi

MHP lideri Bahçeli ameliyat oldu! İşte son sağlık durumu
Yoğun kar yağışı nedeniyle birçok il ve ilçede eğitime ara verildi

17 ilimizde eğitime kar engeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ziraat Bankası Genel Müdürü'ne dikkat çeken yanıt

Erdoğan'dan Ziraat Bankası Müdürü'ne: Ben verdim deme devlet verdi de
'Çekdar' çetesi çökertildi! Tüyler ürperten işkence yöntemi savcılık yazısında ortaya çıktı

6 saat boyunca devam etmişler! Tüyler ürperten işkence yöntemi

Okul Sporları Bowling Türkiye Şampiyonası'nda ilk iki derece Alaçam ekiplerinin

Okul Sporları Bowling Türkiye Şampiyonası'nda ilk iki derece Alaçam ekiplerinin
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da düzenlenen Okul Sporları Bowling Türkiye Şampiyonası'nda Alaçam ekipleri, ilk iki dereceyi aldı.

Samsun'da düzenlenen Okul Sporları Bowling Türkiye Şampiyonası'nda Alaçam ekipleri, ilk iki dereceyi aldı.

İlkadım Bowling Salonu'nda gerçekleştirilen ve 15 takımın mücadele ettiği organizasyonda Alaçam Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi birinci, Alaçam Şehit Kadir Kara Anadolu İmam Hatip Lisesi de ikinci oldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özkurt, Okul Sporları Bowling Türkiye Şampiyonası'nda birinci ve ikinciyi ilçelerinden çıkarmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Büyük başarı elde edip bizleri gururlandıran öğrencilerimize, onların yetişmesinde emeği bulunan öğretmenlerimize ve idarecilerimize teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / İbrahim Demirtaş - Güncel
img

Gökyüzünden binlerce örümcek yağdı
img

2-0 yenmişlerdi, hükmen mağlup sayılacaklar
img

Real Madrid son anda kazandı! Olan Arda'ya oldu
Trump'ın koltuğa oturur oturmaz imzaladığı kararname iptal edildi

Trump'ın kararnamesi iptal edildi
Fatih Portakal ekranlara veda ediyor

Fatih Portakal, ekranlara veda ediyor
Jandarma yol kontrolünde bakana denk geldi, tanımayınca yaşananlar güldürdü

Jandarma bakana denk geldi, tanımayınca yaşananlar güldürdü
Türkiye'de bir bölgeyi işaret eden sözde deprem kahini, tarih bile verdi

İşte sözde deprem kahininin Türkiye'de işaret ettiği bölge
Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneye çağırdığı iş adamına sitem etti: Yardımını beğenmedim

Ünlü şirketin CEO'suna tüm Türkiye'nin önünde sitem etti
Deprem bölgesinde büyük panik! Bakan Kacır hızlıca alanı terk etti

Deprem bölgesinde büyük panik! Bakan Kacır hızla alanı terk etti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.