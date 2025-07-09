Oğuzlar'da Dondan Etkilenen Ceviz Bahçeleri İçin Hasar Tespiti Tamamlandı

Oğuzlar'da Dondan Etkilenen Ceviz Bahçeleri İçin Hasar Tespiti Tamamlandı
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Çorum'un Oğuzlar ilçesinde TARSİM tarafından dondan etkilenen ceviz bahçelerinde yürütülen hasar tespit çalışmaları sona erdi. Ekipler, Türkiye'nin ceviz üretiminin yüzde 8'inin gerçekleştirildiği bölgede incelemelerini tamamlayarak üreticilere bilgi verdi.

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde TARSİM ekspertizlerinin dondan etkilenen ceviz bahçelerinde yürüttüğü hasar tespit çalışmaları sona erdi.

Zirai dondan etkilenen Oğuzca'daki ceviz bahçelerinde 16 Nisan'da TARSİM tarafından çalışma başlatılmıştı.

Ekipler, Türkiye'nin ceviz üretiminin yaklaşık yüzde 8'inin gerçekleştiği Oğuzlar ilçesinde zirai dondan etkilenen bahçelerdeki incelemelerini tamamladı.

İncelemeler sonucunda üreticilere bilgi verildi.

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Kaynak: AA / Emir Yunus Basmacı - Güncel
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