Oğuz Fındıkoğlu, KATSO yönetim kurulu başkanlığına tek aday olarak yeniden seçildi

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Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) yönetim kurulu başkanlığına Oğuz Fındıkoğlu yeniden seçildi.

KATSO Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen seçime mevcut başkan Fındıkoğlu tek aday olarak katıldı.

Yapılan oylamanın ardından Fındıkoğlu, yeniden yönetim kurulu başkanlığı görevine seçildi.

Fındıkoğlu, seçimin ardından yaptığı konuşmada, kendisine destek veren üyelere teşekkür etti.

Kaynak: AA