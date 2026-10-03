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Oğuz Fındıkoğlu, KATSO yönetim kurulu başkanlığına tek aday olarak yeniden seçildi

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Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Konferans Salonu'nda yapılan seçimde Oğuz Fındıkoğlu, tek aday olarak girdiği yönetim kurulu başkanlığına yeniden seçildi. Fındıkoğlu, seçimin ardından kendisine destek veren üyelere teşekkür etti.

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) yönetim kurulu başkanlığına Oğuz Fındıkoğlu yeniden seçildi.

KATSO Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen seçime mevcut başkan Fındıkoğlu tek aday olarak katıldı.

Yapılan oylamanın ardından Fındıkoğlu, yeniden yönetim kurulu başkanlığı görevine seçildi.

Fındıkoğlu, seçimin ardından yaptığı konuşmada, kendisine destek veren üyelere teşekkür etti.

Kaynak: AA
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