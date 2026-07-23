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Bali'ye tatile giden Burcu öğretmenin, 'tiny house'u çalındı

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Adana'da öğretmen Burcu Güven, Bali tatilindeyken 1 milyon 650 bin lira değerindeki taşınabilir evinin çalındığını öğrendi. Tatilini yarıda kesip dönen Güven, hırsızların bulunması için yetkililerden yardım istedi.

ADANA'da öğretmen Burcu Güven'in (37), Bali'de tatil yaptığı sırada 1 milyon 650 bin lira değerindeki 'tiny house'u kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Şikayetçi olan Güven, taşınabilir evinin bulunması için yetkililerden yardım istedi.

Kentteki özel bir kreşte okul öncesi öğretmenliği yapan Burcu Güven, tatil için Endonezya'nın Bali Adası'na gitti. Güven, tatili sırasında arkadaşının telefonuyla Seyhan ilçesi Yenimahalle'de boş arazideki 'tiny house'unun 7 Haziran'da çalındığını öğrendi. Tatilini yarıda keserek kente dönen Burcu Güven, emniyete giderek şüphelilerden şikayetçi oldu.

Taşınabilir evi ailesiyle birlikte 1 milyon 650 bin TL'ye hem yatırım hem de hobi amacıyla satın aldıklarını belirten Güven, "Bizim için büyük bir yatırımdı. Bizim emeğimiz ve hayallerimiz olan bu yapıyı çaldılar. Yetkililerden hırsızların bulunmasını istiyoruz. Gören duyan varsa da bizlerle iletişime geçsin. Taşınabilir evimize tekrar kavuşmak istiyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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