Öğretmenden ağır hasarlı evindeki eşyalarını çalan hırsıza: Lütfen getir

HATAY'daki depremde ağır hasar alan evinden eşyaları çalınan sınıf öğretmeni Mesut Ağlamış (40), "Madem böyle bir enkazın içinden eşya çalmayı başarabiliyorsunuz, keşke enkazda kalan canlarımızı da kurtarmak için çabalasaydınız. Lütfen eşyalarımı getirin" dedi.

HATAY'daki depremde ağır hasar alan evinden eşyaları çalınan sınıf öğretmeni Mesut Ağlamış (40), "Madem böyle bir enkazın içinden eşya çalmayı başarabiliyorsunuz, keşke enkazda kalan canlarımızı da kurtarmak için çabalasaydınız. Lütfen eşyalarımı getirin" dedi.

Defne ilçesi Turunçlu Mahallesi'nde yaşayan sınıf öğretmeni Mesut Ağlamış, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depreme, Toprak Apartmanı'nın 2'nci katındaki dairesinde tek başına yakalandı. Evdeki duvarın üzerine yıkılmasıyla uyanan Ağlamış, ağır hasar alan binadan çıkıp, Saraykent Mahallesi'ndeki eski eşi Neriman Kalkan (39) ile oğlu Deniz Ağlamış'ın (8) yanına koştu. Eski eşiyle oğlunu otomobille Adana'ya götüren Ağlamış, kente geri dönüp, gönüllü olarak yardım faaliyetlerine katıldı.

Evindeki eşyaları çalan hırsızlara seslenen Ağlamış, "Madem böyle bir enkazın içinden eşya çalmayı başarabiliyorsunuz, keşke enkazda kalan canlarımızı da kurtarmak için çabalasaydınız. Lütfen eşyalarımı getirin. Gelen eşyalarımı da bağışlayacağım. Bu kötü günleri, birbirimizin yaralarını sararak atlatabiliriz. Bu durumda ölenler mi kurtuldu, kurtulanlar mı öldü?" dedi.