Amasya'da öğrenciler 'Yerli Malı Haftası'nda 'yerli ve milli' ürünlere dikkati çekti

Amasya'nın Merzifon ilçesindeki Gazi Ortaokulu, 'Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası' etkinlikleri kapsamında yerli ve milli teknoloji ürünlerinin maketlerini sergileyerek öğrencilere yerli üretim bilincini aşıladı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde ortaokul öğrencileri, "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" kapsamında Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji ürünlerini tanıttı.

Gazi Ortaokulu'nda yerli üretim ürünlerine dikkati çekmek amacıyla etkinlik düzenledi. Okulun konferans salonunda düzenlenen etkinlikte öğrenciler, HÜRJET, ATAK, AKSUNGUR, Anadol ve KAAN gibi yerli ve milli ürünlerin maketleri sergiledi.

Öğrenciler, üzerinde ürünlerin isimlerinin bulunduğu stantlarda, Türkiye'nin yerli ve milli üretim kapasitesi hakkında da ziyaretçilere bilgi verdi.

Sergiyi gezen Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, etkinliğin öğrencilerde yerli üretim bilincini artırmayı amaçladığını belirterek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Merzifon İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat ise, Yerli Malı Haftası etkinliklerinde çocuklara yerli üretimin değerini aşılamayı hedeflediklerini söyledi.

Öğrenci ve öğretmenlerini tebrik eden Yozgat, şunları söyledi:

"Yerli ve milli ürünlerimizin ekonomiden güvenliğe, bilimden diplomasiye kadar ülkemize kazandırdığı pek çok yenilikler, imkanlar var. Ama eğitim açısından baktığımızda çocuklarımız için rol model olanlar, çocuklarımızın mühendislik alanlarına yönelmelerine vesile olacak imkanların hazırlanmasında ciddi katkılar sağlamıştır. Bu vesile ile hem öğrencilerimizin heyecanından hem de öğretmenlerimizin gayretlerinden gördük ki, yerli ve milli ürünlerimizin çocuklarımızın, öğretmenlerimizin ve insanlarımızın gönlünde taht misali ayrı bir yeri vardır. Etkinliğe katkı sağlayan tüm yöneticilerimize, öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum. İlçemiz için büyük bir kazanım oldu."

Kaynak: AA / Hülya Turan - Güncel
