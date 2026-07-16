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Öğrenci Affında CHP'nin Önerisi Kabul Edildi

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Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda kabul edilen öğrenci affı kanun teklifine, CHP'nin önerisiyle daha önce aftan yararlanıp eğitimini tamamlayamayan öğrenciler de dahil edildi.

(ANKARA) - Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda kabul edilen öğrenci affı kanun teklifinde, daha önce aftan yararlanıp eğitimini tamamlayamayan öğrenciler, CHP'nin önerisiyle düzenleme kapsamına alındı.

Öğrenci affına ve yükseköğretime ilişkin düzenlemeleri içeren ve dün Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda kabul edilen "Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin kapsamına, daha önce aftan yararlanıp eğitimini tamamlayamayan öğrenciler de dahil edildi.

Gelişmeyi CHP Medya ve Halkla İlişkilerin Koordinasyonundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir duyurdu. Demir, muhalefetin ısrarlı takibi sonucu geri adım atıldığını belirterek, "Öğrenci affı teklifinin görüşmelerinde daha önceden gündeme taşıdığımız madde kabul edildi" ifadelerini kullandı.

Eğitim hakkının, siyasi tercihlere göre sınırlandırılacak bir ayrıcalık değil, Anayasa'nın güvence altına aldığı temel bir hak olduğunu vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

"Gerçek bir öğrenci affı, geçmişte hangi aftan yararlandığına bakılmaksızın eğitimini tamamlamak isteyen herkese bu fırsatı sunmalıdır. Kabul edilen bu maddeyle birlikte öğrenciler arasındaki keyfi ayrım ortadan kalkmış ve adil bir düzenlemenin önü açılmıştır. TBMM Genel Kurulu'nda teklifin kabul edilmesiyle birlikte hayata geçecek bu düzenlemeyi takip etmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
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