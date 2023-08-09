Odunpazarı Belediyesi Memiş Dede Parkı'nı Yeniliyor

Odunpazarı Belediyesi, Emek Mahallesi Dilek Caddesi üzerinde bulunan Memiş Dede Parkı'nda yenileme çalışması yapıyor. Parka yeni çocuk oyun alanı, spor aletleri ve oturma alanları yapılacak. Ayrıca parkın peyzajı da yenilenecek.

Odunpazarı Belediyesi, ilçe genelindeki parkları yenileme çalışmalarına devam ediyor. Belediye ekipleri, Emek Mahallesi Dilek Caddesi üzerinde bulunan Memiş Dede Parkı'nda yenileme çalışması gerçekleştiriyor.

Odunpazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, bir yandan ilçedeki parkların sayısını artırırken diğer taraftan mevcut parkları yeniliyor. Odunpazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri bu kapsamda Emek Mahallesi Dilek Caddesi'nde bulunan Memiş Dede Parkı'nda ıslah çalışması yapıyor. 1450 metrekare alana sahip park, bölgenin ihtiyaçlarına göre yeniden projelendirilerek yenileniyor.

YENİ FİDAN VE SÜS BİTKİSİ DİKİMİ YAPILACAK

Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında parka yeni çocuk oyun alanı, spor aletleri, oturma alanları ve yürüyüş yolları yapılacak. Çocuk oyun alanı zemini kauçuk malzeme ile kaplanacak. Parkta bulunan tüm kent mobilyaları ise yenilenecek. Parkta, uygun alanlara ise parkın peyzajına uygun olarak yeni fidan ve süs bitkisi dikimi yapılacak. Ayrıca parkın çimi de yenilenecek.

ÇALIŞMALAR EN KISA SÜREDE TAMAMLANACAK

Memiş Dede Parkı'nda çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını belirten yetkililer, "Çalışmalar tamamlandıktan sonra bölge halkına hizmet verecek yeni bir park oluşturulacak" dedi. Odunpazarı bölgesinde sorunlu ve bakımsız hiçbir park kalmayacağını belirten yetkililer, parklarda yenileme ve bakım çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.