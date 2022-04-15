Ödemiş'te üniversite öğrencileri engellilerle sebze fidesi dikti

Ödemiş ilçesinde eğitimlerini sürdüren üniversite öğrencileri engellilerle sebze fidelerini toprakla buluşturdu.

Ege Üniversitesi Ödemiş Meslek Yüksek Okulu Tohumculuk Teknolojisi Programı öğrencileri, "Üretim Engel Tanımaz" adlı projeyi hayata geçirdi. Bu kapsamda engellilerle okulun bahçesinde bir araya gelen öğrenciler, onlarla sebze fideleri dikti.

Projenin yürütücülerinden Öğretim Görevlisi Hakan Yıldız, AA muhabirine, "Hazırladığımız saksılara marul fidesi diktik. Öğrencilerimiz engelli arkadaşlara yardımcı oldular. Birlikte bir şeyleri başarabileceklerini gördüler ayrıca öğrencilerimiz içinde manevi bir kazanım oldu." dedi.

Doç. Dr. Özlem Alan ise öğrenci ve engelli vatandaşlarla güzel bir etkinlikte bir a araya geldiklerini dile getirdi.