Haberler

Ödeme Kuruluşlarının Faaliyet İzinleri İptal Edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Merkez Bankası, Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Pay Fix, İninal ve Aypara'nın faaliyet izinlerini iptal etti.

RESMİ Gazete'de yayımlanan karar ile Pay Fix, İninal ve Aypara'nın faaliyet izinleri iptal edildi.

Merkez Bankası tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş., İninal Ödeme ve Elektronik Para ve Hizmetleri A.Ş. ve Aypara Ödeme Kuruluşu A.Ş.'nin faaliyet izinleri iptal edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Türkiye'den Netanyahu'nun da aralarında bulunduğu 37 İsrailli yetkili hakkında yakalama kararı

Türkiye'den Netanyahu ve 37 İsrailli yetkili hakkında yakalama kararı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Böyle esnaflar da var! Ekmeği tartıya koyan ekipler, işletme sahibine teşekkür etti

Ekmeği tartıya koyan ekipler, işletme sahibine teşekkür etti
Numan Kurtulmuş'tan komisyon üyelerinin İmralı'ya gitmesine yeşil ışık: Bu adım atılabilir

Numan Kurtulmuş'tan komisyon üyelerinin İmralı'ya gitmesine yeşil ışık
ABD, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya uygulanan yaptırımları kaldırdı

Beyaz Saray ziyareti öncesi kritik karar! ABD Şara'yı listeden çıkardı
Ünlü kuyumcu siparişle kurşunlandı!

Ünlü kuyumcu siparişle kurşunlandı!
Böyle esnaflar da var! Ekmeği tartıya koyan ekipler, işletme sahibine teşekkür etti

Ekmeği tartıya koyan ekipler, işletme sahibine teşekkür etti
İsrail'den Gazze'nin tarım altyapısına ağır darbe! Bilanço açıklandı

İsrail'den Gazze'nin tarım altyapısına ağır darbe
Bahis skandalında yeni detay! O hakeme korner direğiyle saldırmışlar

Bahis skandalında yeni detay! O hakeme korner direğiyle saldırmışlar
Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında Özgür Özel ve Erkan Baş da var

Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında 2 genel başkan var
Pezeşkiyan duyurdu: Tahran'ı boşaltmak zorunda kalacağız

Komşuda kriz inanılmaz boyutta: Başkenti boşaltmak zorunda kalacağız
Bir garip kaza! Facia ucuz atlatıldı, içinden sürücü çıkmadı

Bir garip kaza! Facia ucuz atlatıldı, içinden sürücü çıkmadı
Bu sözler futbol camiasını sarsacak: Yasa dışı bahis soruşturmasında 600 futbolcu ifadeye çağrılacak

Yasa dışı bahis soruşturması futbolculara uzanıyor
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Kira enflasyonu düşecek

Paranın patronundan milyonlarca kiracının yüzünü güldürecek mesaj
Bir Avrupa Birliği ülkesinden daha Türkiye'nin üyeliğine destek! Karadeniz'i işaret ettiler

Bir Avrupa Birliği ülkesinden daha Türkiye'nin üyeliğine destek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.