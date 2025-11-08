Ödeme Kuruluşlarının Faaliyet İzinleri İptal Edildi

RESMİ Gazete'de yayımlanan karar ile Pay Fix, İninal ve Aypara'nın faaliyet izinleri iptal edildi.

Merkez Bankası tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş., İninal Ödeme ve Elektronik Para ve Hizmetleri A.Ş. ve Aypara Ödeme Kuruluşu A.Ş.'nin faaliyet izinleri iptal edildi.