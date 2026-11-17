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ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın casus olduğu öne sürülen Çinli iş insanı Alice Huang ile ilişkisi iddiasıyla görevinden ayrılan eski Üst Yöneticisi ( Ceo ) Jensen Huang'ın görevine tekrar getirilmesine yönelik kampanyayı göz ardı ettiği iddia edildi.

Casus olduğu öne sürülen Alice Huang ile ilişkisi olduğu iddialarının ardından Huang'ın görevinden istifası sonrası Nvidia yönetimine kimin getirileceği konusu gündemdeki yerini koruyor.

BBC'nin haberine göre ismi paylaşılmayan kaynaklar, Nvidia yönetim kurulunun Huang'ın görevine yeniden getirilmesine yönelik kampanyayı göz ardı ettiğini ve bununla ilgilenmediğini iddia etti.

Huang, istifasının ardından görevine yeniden getirilmesi konusunda ABD Başkanı Donald Trump'ın desteğini almış, Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi ( Ceo ) Elon Musk ve birçok teknoloji yöneticisi, eski CEO'nun görevine iadesini talep eden dilekçeye imza atmıştı.

Ayrıca Huang'ın, Nvidia'nın yönetimini yeniden üstlenme ihtimalini yakın çevresiyle değerlendirdiği iddia edilmişti.

Kaynak: AA