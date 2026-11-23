Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

ABD'de Çin adına casusluk yaptığı iddia edilen Alice Huang'ın, çip üreticisi Nvidia'nın eski üst yöneticisi ( Ceo ) Jensen Huang ile evlilik dışı ilişki yaşadığı sürenin bir kısmında Çin'de istihbarattan sorumlu Devlet Güvenliği Bakanlığından bir yetkiliyle iletişimde olduğu iddia edildi.

The New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, ABD'nin istihbarat raporu hakkında bilgi sahibi olan ismi paylaşılmayan kaynaklar, Çinli iş insanı Alice Huang'a ilişkin açıklama yaptı.

Kaynaklar, Alice Huang'ın, 2025'in ikinci çeyreğinden bu yılın sonbahar aylarına kadar Çin'de istihbarattan sorumlu Devlet Güvenliği Bakanlığından bir yetkiliyle iletişimde olduğunu iddia etti.

Alice Huang'ın Çinli yetkiliyle iletişimde olduğu sürenin, Nvidia'nın eski Ceo'su ile ilişki yaşadığı dönemin bir kısmına denk geldiğini ileri süren kaynaklar, istihbarat yetkililerinin Jensen Huang'ın casusluk faaliyetlerinin hedefi olduğunu değerlendirdiğini aktardı.

Kaynaklar, Alice Huang'ın iş ortağı ve bazen de eşi olarak tanıtılan Kang Wei'nin de aynı Çin istihbarat birimi için çalıştığını öne sürdü.

Ayrıca bu kaynaklar, ABD'li istihbarat yetkililerinin, Huang ve Kang'ın, Singapur merkezli Megaspeed firması gibi Nvidia çiplerinin Çin'e götürülmesine yol açtığı düşünülen Güneydoğu Asya merkezli firmalardaki rolünü araştırdığını belirtti.

Huang'ın görevinden ayrılma süreci

Nvidia Yönetim Kurulu, 8 Kasım'da Huang'ın yabancı istihbarat faaliyetlerinin hedefi olduğuna ilişkin haberlerin ardından bağımsız soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Soruşturma, Huang'ın Pekin yönetimine bilgi aktardığı iddia edilen Çinli iş insanı Alice Huang ile yakın ilişkisi bulunduğuna yönelik haberlerin ardından başlatılmıştı.

Nvidia, 12 Kasım'da Huang'ın başkanlık, üst yöneticilik ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden ayrıldığını, şirketin Finans Direktörü Colette Kress'in geçici CEO olarak atandığını açıklamıştı.

Tesla ve SpaceX'in üst yöneticisi Elon Musk'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda teknoloji yöneticisi, Huang'ın görevine dönmesi için başlatılan imza kampanyasına destek vermişti.

Nvidia Yönetim Kurulu Başkanı Harvey Jones ise Huang'ı yeniden CEO'luk görevine getirmeyi düşünmediklerini belirtmişti.

Kaynak: AA