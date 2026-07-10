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Mardin'de 1500 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda piyasa değeri 4 milyon lira olan 1500 kilogram kaçak nargile tütünü, 300 termos ve 50 kişisel bakım ürünü ele geçirildi. 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen operasyonda 1500 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Nusaybin İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak nargile tütünü ve bandrolsüz ürün ticaretine yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, piyasa değeri 4 milyon lira olan 1500 kilogram kaçak nargile tütününün yanı sıra 300 termos ve 50 kişisel bakım ürünü ele geçirildi.

Yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur
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