Nurhayat Altaca Kayışoğlu: "Hazinede Para Yok, Ekonomi Çökmüş Durumda ve Çözüm Diye Buldukları Tek Yol Yine Kamu Varlıklarını Satmak"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu, sosyal medya hesabından Resmi Gazete'de yayımlanan Bursa'da bazı ilçelerde belirli bölgelerinin özelleştirme ve kapsam programına alınmasına tepki göstererek şunları kaydetti:

"Yine bir gece yarısı kararnamesiyle Bursa'nın en değerli alanları özelleştirme kapsamına alınıyor; kamuya ait olan, halkın sağlık hizmetine ayrılmış alanlar bir kez daha satış listesine konuluyor. Üstelik bunu 'sağlık' adına yaptıklarını söylüyorlar. Sağlık hizmeti verilen kurumları ve arazileri satarak hangi kamusal faydayı savunduğunuzu kimseye anlatamazsınız. 24 Nisan gecesi yayımlanan kararnameyle Osmangazi'den iki parsel, Yıldırım ve Mustafakemalpaşa ilçelerinden de birer parsel satışa çıkarılıyor; yani Bursa'nın ortak değerleri, parça parça elden çıkarılıyor. Hazinede para yok, ekonomi çökmüş durumda ve çözüm diye buldukları tek yol yine kamu varlıklarını satmak! Üretmeden tüketen, yönetemediğini satarak ayakta kalmaya çalışan bu anlayış; geleceği de, kamuyu da, halkın hakkını da gözden çıkarmış durumda."

Kaynak: ANKA