Nurdağı'nda sahipsiz hayvanlar, sahra hastanesinde tedavi ediliyor

KAHRAMANMARAŞ merkezli iki büyük depremin ardından Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde enkaz altından çıkarılan hayvanlar, 'Tek Yürek' meydanında kurulan tam donanımlı sahra hastanesinde tedavi ediliyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde birçok binanın yıkıldığı Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, ekiplerin arama kurtarma çalışmalarında enkazdan çok sayıda sahipli hayvan da çıkarıldı. Kurtarılıp, AFAD ekipleri ve vatandaşlar tarafından getirilen Kedi, köpek, tavşan, kuş ve atlar, Tek Yürek' meydanında kurulan tam donanımlı sahra hastanesinde tedaviye alındı. Hayvanlar, sahra hastanesinde yapılan ön ve acil müdahalenin ardından, gerekli görülmesi durumunda farklı hayvan hastaneleri ve kliniklere sevk ediliyor. Tedavisi tamamlanan hayvanlar ise güvenli olabilecekleri başka şehirlere veya sahiplerine teslim ediliyor.

Enkazdan çıkarıldıktan sonra sezaryen ile 3 yavru doğuran bir kedinin, yavruları ile birlikte kuvözde tedavi altında tutulduğunu belirten Kurt, "Şu anda içeride vatandaşların getirdiği bir kedi var. Doğum kanalında sıkışmış bir yavrusu vardı. 3 tane yavrusunu da biz sezaryen ile aldık. Doğum kanalındaki yavru ölmüştü. Ondan dolayı da diğer yavrular çıkamamıştı. Deprem esnasında kaçarken kaslar sıkışma yapmış. Ondan dolayı yavruyu doğuramadı. 3 yavruyu biz sezaryen ile aldık. Kedi ve köpeklerimiz, kuşlarımız burada vatandaşların getirdikleri kedi, köpek, tavşan ve kuşlara bakıyor, besliyoruz. Sahiplenmek isteyen olursa onlara teslim edeceğiz" diye konuştu.