Norveç ve Hindistan ikili ilişkilerini güçlendirmeyi hedefliyor

Norveç Başbakanı Store, Hindistan Başbakanı Modi ile Oslo'da düzenlediği ortak basın toplantısında, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirme konusunda ortak hedefleri olduğunu belirtti. Modi ise ticaret, teknoloji ve eğitim gibi alanlarda işbirliğini artıracaklarını söyledi.

Store, Norveç'in başkenti Oslo'ya resmi ziyarette bulunan Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Modi'nin Norveç ziyaretinin önemli olduğunu belirten Store, "Dünya genelinde belirsizliğin, hızlı küresel değişimin ve kutuplaşmanın yaşandığı bir dönemde bu ziyareti büyük bir umutla bekliyorduk." dedi.

Store, coğrafya, kültür ve tarih bakımından iki ülkenin farklılıklar gösterdiğine işaret ederek, "Ancak daha yakın çalışmaktan kazanacağımız çok şey var. Hindistan ve Norveç arasında giderek güçlenen ortaklığı ve birçok alanda işbirliğini güçlendirme konusunda ortak hedefimiz mevcut." ifadelerini kullandı.

Modi de birçok alanda olduğu gibi ticaret, araştırma, inovasyon, teknoloji ve eğitim alanlarında da işbirliğini güçlendirme kararı aldıklarını dile getirerek, "Bugün Hindistan ve Norveç arasındaki ilişkileri kuvvetlendirmek için buradayız." diye konuştu.

İki ülke arasındaki yeşil stratejik işbirliğinin tüm dünya için faydalı olacağını vurgulayan Modi, "Tüm alanlardaki yakın işbirliğimiz sayesinde bilim insanları iklim değişikliği, hassas ekosistemlerin korunması ve insanlığın geleceğini güvence altına alma noktasında katkıda bulunacaklardır." dedi.

Norveç ziyaretine yarın da devam edecek Modi, Hindistan-Nordik Zirvesi'ne katılacak.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija
