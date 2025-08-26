Norveç'ten Ukrayna'ya Dev Destek: 85 Milyar Kron

OSLO, 26 Ağustos (Xinhua) -- Norveç hükümeti, Ukrayna'ya sağlanan olağanüstü desteğin gelecek yıl da değişmeksizin devam edeceğini belirterek, askeri ve sivil yardım olarak 85 milyar Norveç kronu (yaklaşık 8,4 milyar ABD doları) tahsis edeceklerini duyurdu.

Norveç hükümetinden pazartesi günü yapılan açıklamada söz konusu duyurunun Başbakan Jonas Gahr Store tarafından Kiev'de Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiği görüşmede açıklandığı belirtildi.

Store'un, söz konusu destek önerisiyle Ukrayna'da barış ve istikrarı teşvik etmeyi amaçladıklarını söylediği de kaydedildi.