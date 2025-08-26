Norveç'ten Ukrayna'ya Dev Destek: 85 Milyar Kron

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Norveç hükümeti, Ukrayna'ya askeri ve sivil yardım olarak 85 milyar Norveç kronu tahsis edeceğini açıkladı. Destek, gelecek yıl da devam edecek.

OSLO, 26 Ağustos (Xinhua) -- Norveç hükümeti, Ukrayna'ya sağlanan olağanüstü desteğin gelecek yıl da değişmeksizin devam edeceğini belirterek, askeri ve sivil yardım olarak 85 milyar Norveç kronu (yaklaşık 8,4 milyar ABD doları) tahsis edeceklerini duyurdu.

Norveç hükümetinden pazartesi günü yapılan açıklamada söz konusu duyurunun Başbakan Jonas Gahr Store tarafından Kiev'de Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiği görüşmede açıklandığı belirtildi.

Store'un, söz konusu destek önerisiyle Ukrayna'da barış ve istikrarı teşvik etmeyi amaçladıklarını söylediği de kaydedildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Cadde ortasında silahlı kavga! 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

2 grup cadde ortasında çatıştı, ortalık kan gölüne döndü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Belediyeleri aile çiftliğine çeviren muhterisler için artık deniz bitmiştir

Erdoğan'ın meydan okuyan çıkışının adresi açık: Sizin için deniz bitti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.