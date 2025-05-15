NÖHÜ'ye "Spor Dostu Kampüs" unvanı

NÖHÜ'ye
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ), kampüs yaşamında spor kültürünü yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalarıyla "Spor Dostu Kampüs" unvanı almaya hak kazandı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ), kampüs yaşamında spor kültürünü yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalarıyla "Spor Dostu Kampüs" unvanı almaya hak kazandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) işbirliğinde hayata geçirilen Spor Dostu Kampüs Projesi kapsamında Ömer Halisdemir Üniversitesi, "Spor Dostu Kampüs" unvanı belgesini alan 47 üniversiteden biri oldu.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde gerçekleştirilen törende, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan tarafından NÖHÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu'ya belge takdim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Uslu, üniversitenin bu unvana layık görülmesinin, öğrencilerin fiziksel ve zihinsel gelişimini bütüncül bir şekilde desteklemeye verdikleri önemin somut bir göstergesi olduğunu kaydetti.

Uslu, NÖHÜ'nün spor dostu bir yükseköğretim kurumu olarak daha fazla öne çıkacağını ifade etti.

Kaynak: AA / Kürşad Gün - Güncel
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