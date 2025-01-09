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Nizip'ten Üst Üste İhracat Başarısı: 326 Milyon Dolar

Nizip'ten Üst Üste İhracat Başarısı: 326 Milyon Dolar
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Nizip Ticaret Odası Başkanı Mehmet Özyurt, 2023 yılında Nizip ve Karkamış'tan gerçekleştirilen 326 milyon dolarlık ihracatın, bölgedeki iş insanlarının kararlılığı ve NTO'nun liderliğindeki projeler sayesinde gerçekleştiğini belirtti. 2024 hedefi ise 327 milyon dolara çıkmak.

Nizip Ticaret Odası (NTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, ilçeden geçen yıl 326 milyon dolarlık ihracat yapıldığını bildirdi.

Özyurt, yaptığı yazılı açıklamada, Nizip ve Karkamış'ın ihracatta elde ettiği önemli başarıların, bölgedeki iş insanlarının kararlılığı ve NTO'nun liderliğinde hayata geçirilen projeler sayesinde gerçekleştiğini belirtti.

Mehmet Özyurt, 2024 yılı sonu itibarıyla Nizip ilçesinden 326 milyon 571 bin, Karkamış'tan ise 1 milyon 216 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini kaydetti.

Her iki ilçenin 123 ülkeye ihracat yaparak bölgesel ve ulusal ölçekte dikkati çekici bir başarıya imza attığını anlatan Özyurt, şu ifadeleri kullandı:

"2024 yılı ihracat verilerimiz, ilçemizin giderek güçlenen ekonomik yapısını ve uluslararası ticaretteki rekabet gücünü bir kez daha ortaya koymuştur. Nizip, 2011 yılında yalnızca 25 milyon dolar olan ihracatını bugün 326 milyon doların üzerine çıkarak her yıl artan büyük bir ivme yakalamıştır. Bu başarının arkasında sanayicilerimizin azmi, ihracatçılarımızın gayreti ve odamızın ihracat odaklı projeleri ve lobicilik çalışmalarımız kapsamında ilçemize kazandırılan Nizip Gümrük Müdürlüğü yatmaktadır. Nizip Organize Sanayi Bölgesi'nin ihracat üzerindeki olumlu etkileri ve Nizip OSB'deki firmalarımızın performansı sayesinde ihracat rakamlarımız her geçen yıl artıyor. Yeni organize sanayi bölgesi olan Nizip 2. OSB'nin devreye girmesiyle, bu rakamları daha da yukarı taşıyacağımıza inanıyoruz."

Kaynak: AA / İrfan Aydoğdu - Güncel
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