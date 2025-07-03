Nizip'te Mobilya Dükkanında Yangın Çıktı

Nizip'in İstasyon Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren mobilya dükkanında henüz bilinmeyen nedenle dolayı yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaklaşık 1,5 saat süren çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle iş yerinde maddi hasar oluştu.