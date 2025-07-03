Nizip'te Mobilya Dükkanında Yangın Çıktı

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Nizip'in İstasyon Mahallesi'nde bulunan bir mobilya dükkanında çıkan yangın sonucu maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Nizip'in İstasyon Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren mobilya dükkanında henüz bilinmeyen nedenle dolayı yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaklaşık 1,5 saat süren çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle iş yerinde maddi hasar oluştu.

Kaynak: AA / İrfan Aydoğdu - Güncel
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