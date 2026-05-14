Tüik: İpotekli Konut Satışları Nisan Ayında Yıllık Yüzde 9,6 Arttı

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, ipotekli konut satışları nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,6 oranında artarak 40 bin 306 oldu.

TÜİK, nisan ayı "Konut ve İş Yeri Satış İstatistikleri"ni açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,6 oranında artarak 40 bin 306 oldu. İkinci el konut satışları ise nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,3 oranında azalarak 86 bin 502 olarak gerçekleşti. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 31,8, ikinci el konut satışlarının payı yüzde 68,2 oldu.

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40,5 oranında artarak 25 bin 771 olarak gerçekleşti. Diğer konut satışları ise nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4 oranında azalarak 101 bin 37 olurken, toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 20,3 diğer satışların payı yüzde 79,7 olarak kayda geçti.

Takvim etkilerinden arındırılmış ilk el konut satışları mart ayında yüzde 2,9 arttı

Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde, bir önceki yılın aynı ayına göre ilk el konut satışları yüzde 2,9 artarken, ikinci el konut satışları yüzde 6,1 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise bir önceki aya göre ilk el konut satışları yüzde 5,4, ikinci el konut satışları yüzde 0,5 arttı.

Yabancılara mart ayında bin 516 konut satışı gerçekleşti

Yabancılara yapılan konut satışları nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 oranında azalarak bin 516 oldu. Nisan ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,2 olarak gerçekleşti. Ocak-nisan döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,6 oranında azalarak 5 bin 681 oldu.

Nisan ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 263 ile Rusya Federasyonu, 110 ile Çin ve 100 ile İran vatandaşlarına yapıldı.

İlk el iş yeri satışları 4 bin 301, ikinci el iş yeri satışları 11 bin 393 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde ilk el iş yeri satış sayısı nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,3 oranında artarak 4 bin 301 oldu. İkinci el iş yeri satışları ise nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 oranında artarak 11 bin 393 gerçekleşti.

Türkiye genelinde ipotekli iş yeri satışları mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 102,1 oranında artarak 758 olurken, diğer iş yeri satışları ise nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,7 oranında azalarak 14 bin 936 olarak kaydedildi.

Takvim etkilerinden arındırılmış ilk el iş yeri satışları nisan ayında yüzde 7,4 arttı

Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde, bir önceki yılın aynı ayına göre ilk el iş yeri satışlarında yüzde 7,4, ikinci el iş yeri satışlarında yüzde 2,6 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise bir önceki aya göre ilk el iş yeri satışları yüzde 10, ikinci el iş yeri satışları yüzde 8,8 arttı.

Kaynak: ANKA