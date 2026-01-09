Albüm: Çin'in Ningbo-Zhoushan Limanı'nın Kargo İşlem Hacmi 2025'te 1,4 Milyar Tonu Aştı
Çin'in Ningbo-Zhoushan Limanı, 2025 yılında 1,4 milyar tonun üzerinde kargo işlem hacmine ulaşmayı planlıyor. Liman, 17 yıldır yıllık kargo hacminde dünya çapında birinciliğini sürdürüyor ve 200'den fazla ülke ile bölgedeki 700'ü aşkın limana bağlantı sağlıyor.
NİNGBO, 9 Ocak (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Ningbo-Zhoushan Limanı'nın 2025 yılındaki kargo işlem hacmi 1,4 milyar tonun üzerine çıktı. Liman yıllık kargo işlem hacmi bakımından 17 yıldır art arda dünyada ilk sırada yer alıyor.
21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu'nun önemli merkezlerinden biri konumundaki Ningbo-Zhoushan Limanı, küresel bağlantılarını artırmaya devam ediyor. 2025 yılı sonu itibarıyla 200'den fazla ülke ve bölgedeki 700'ü aşkın limanı birbirine bağlayan liman, 300'den fazla konteyner nakliye rotası sunuyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel