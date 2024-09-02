Üye Girişi
Haberler

Nilüfer Belediyespor'un yeni transferi Pilar Marie Victoria Lopez için tören düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Evinde ölü bulunan Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Nilüfer Belediyespor'un yeni transferlerinden Porto Rikolu voleybolcu Pilar Marie Victoria Lopez için Bursa'da tören düzenlendi. Törende, Lopez'in takım arkadaşları ve ailesi gözyaşlarına hakim olamadı.

Evinde ölü bulunan Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Nilüfer Belediyespor'un yeni transferlerinden Porto Rikolu voleybolcu Pilar Marie Victoria Lopez için Bursa'da tören düzenlendi.

Nilüfer Belediyesi Üçevler Spor Tesisleri'ndeki törene Victoria Lopez'in ailesi, takım arkadaşları, teknik ekip, kulüp yöneticileri, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız katıldı.

Törende, Lopez'in takım arkadaşları ve ailesi gözyaşlarına hakim olamadı.

Kulüp Başkanı Muherrem Or, yaptığı konuşmada, üzgün olduklarını dile getirdi.

Lopez ile bu sezon anlaşma imzaladıklarını belirten Or, şöyle konuştu:

"Bu yıl yeni bir yol yürüyecekti bizimle. 'Hoş geldin' dedik, Bugün de 'Güle güle' demek için buradayız. 3 hafta olmuştu ilimize geldiği. Bir kaç antrenmanda izledim. Neşeli, takımına uyumlu ve çok başarılı bir sporcu olduğunu, takım arkadaşları, teknik heyet olduğu gibi bizler de gözledik. Pilar'ı hiç unutmayacağız. Lopez'in ülkesinden bir basın mensubunun kulübe e-mail yollamıştı. 'Adanın en sevilen sporcusuydu, ülkemizin en başarılı sporcularından biriydi' diyerek Pilar'dan bahsetmişti. Ne yazık ki biz o sporcuyu kendi ülkesine uğurluyoruz. Dünyanın neresinden gelirse gelsin, gelen her sporcumuz bizim evladımızdır. O bilinçle biz onu bağrımıza bastık. Bugün bir evladımızı sonsuzluğa uğurlamak üzere burada toplandık. Güle güle Pilar, uğurlar olsun sana. Porto Riko'lu bir evladımızın ve bir ailemizin olduğunu hiçbir zaman unutmayacağız. Seni hiç unutmayacağız."

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ise üzgün olduklarını ifade ederek, Pilar Marie Victoria Lopez'in isminin antrenman sahasına verileceğini söyledi.

29 Ağustos'ta Pilar Marie Victoria Lopez'den haber alamayan kulüp yetkilileri, Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi'ndeki evine gitmiş, Victoria'nın burada cansız bedenini bulmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Porto Riko Vodafone Güncel Hakim bursa Tören Spor

13 gündür kayıp olan Narin'in amcası tutuklandı

13 gündür kayıp olan Narin'in amcası tutuklandı

 İşte Narin'in amcasının tutuklanma gerekçesi

İşte Narin'in amcasının tutuklanma gerekçesi

 Narin'in amcasının tutuklanmasına avukatından itiraz: Karar, kamuoyu baskısıyla alındı

Narin'in amcasının tutuklanmasına avukatından itiraz: Karar, kamuoyu baskısıyla alındı
İzmir'de ABD askerinin başına çuval geçirdiler: 15 kişi gözaltında

İzmir'de ABD askerinin başına çuval geçirdiler: 15 kişi gözaltında
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Osimhen neden maske takıyor, yüzüne ne oldu? Osimhen kiralık mı, bonservisiyle mi geldi? Amedspor Kocaelispor maçı hangi kanalda? Amed Kocaelispor maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Kerem Benfica'ya mı gitti? Kerem Aktürkoğlu gitti mi, bonservisi ne kadar? Osimhen uçak takibi kodu nedir? Galatasaray, Victor Osimhen'i kadrosuna kattı MasterChef Kaptanlık Oyunu kim kazandı? 2 Eylül Pazartesi bugün Mavi Takım kaptanı, Kırmızı Takım kim oldu? 2-3 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, mazota, motorine zam ya da indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? Narin Güran olayı! Muhtar neden tutuklandı? Muhtar kim? 2-3 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? MasterChef Ekmek Arası Köfte tarifi! En güzel Ekmek Arası Köfte tarifi! Ekmek Arası Köfte tarifi nasıl yapılır? Ekmek Arası Köfte için malzemeler! KOSKİ Konya su kesintisi! Ereğli, Akşehir, Selçuklu 2-3 Eylül 2024 Konya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title