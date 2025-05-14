Niksar'da Taksilere Zabıta Denetimi
Tokat'ın Niksar ilçesinde zabıta ekipleri, ticari taksilerin denetimini yaptı. Taksimetre açılışı, çalışma saatleri ve temizlik kontrolleri gerçekleştirildi.
Tokat'ın Niksar ilçesinde zabıta ekiplerince ticari taksiler denetlendi.
Niksar Belediyesi zabıta ekiplerince ilçe genelinde taksi durakları ve araçlarının denetimleri yapıldı. Taksilerde taksimetrenin açılıp açılmadığı, çalışma saatleri, şoförlerin müşteri ile iletişimi, araçların ve taksi duraklarının temizlik kontrolleri yapıldı.
Zabıta ekiplerinin belirli aralıklarla kontrollerinin süreceği öğrenildi.
Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz - Güncel