Niksar'da Dolandırıcılıkla Mücadele İçin Kuyumcularla Toplantı

Tokat'ın Niksar ilçesinde dolandırıcılık olaylarının önüne geçilmesi amacıyla emniyet ekipleri kuyumcularla toplantı gerçekleştirdi.

Niksar İlçe Emniyet Müdürü Fazıl Gültekin, Asayiş Büro Amirliği personeli ile ilçede faaliyet gösteren kuyumcularla bir araya geldi.

Toplantıda, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için emniyet ile kuyumcu esnafının koordineli çalışmasının önemine vurgu yapıldı.

İlçede dolandırıcılık olaylarının önlenmesi amacıyla yeni bir ekip kurulduğu bildirildi.

Dolandırıcılıkla mücadelede etkin ve verimli olabilmek için emniyet ve kuyumcular arasında ortak iletişim ağı oluşturulacağı kaydedildi.