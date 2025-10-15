Nijerya Yenilenebilir Enerjiye 400 Milyon Dolar Yatırım Taahhüdü

Nijerya Devlet Başkanı Yardımcısı Kashim Shettima, ülkesinin yenilenebilir enerji üretim zincirine 400 milyon doların üzerinde yeni yatırım taahhüdü geldiğini bildirdi.

Shettima, başkent Abuja'da düzenlenen "2025 Nijerya Yenilenebilir Enerji İnovasyon Forumu"nda yaptığı konuşmada, forum kapsamında yürütülen işbirlikleri ve görüşmeler sonucunda önemli yatırım kararları alındığını kaydetti.

Nijerya'nın yenilenebilir enerji üretim zincirine 400 milyon doların üzerinde yeni yatırım taahhüdü geldiğini açıklayan Shettima, söz konusu yatırımların ülke genelinde 1500'den fazla doğrudan istihdam oluşturmasını beklediklerini söyledi.

Shettima, ayrıca Nijerya'nın enerji dönüşüm sürecinin 2060 yılına kadar 410 milyar dolarlık yatırım fırsatı sunduğunu belirterek, bu tutarın 23 milyar dolarının enerji erişimini genişletmek için gerekli olduğunu ifade etti.

Hükümetin yenilenebilir enerji alanında mevcut politika temellerini güçlendirmeye kararlı olduğunu vurgulayan Shettima, yerli üretimi teşvik eden düzenlemelerin sadeleştirileceğini ve özel sektörle işbirliğinin derinleştirileceğini belirtti.

Nijerya Enerji Bakanı Adebayo Adelabu ise hükümetin enerji dönüşümünü ilerletmek amacıyla ikili fonlama ve kalkınma finansmanından yararlandığını bildirdi.

Adelabu, bu adımların yatırımların riskini azaltarak özel sektör katılımını artırmayı hedeflediğini, bu kapsamda kırsal bölgeler, eğitim kurumları, sağlık tesisleri ve kamu kurumlarının da enerjiye erişiminin genişletileceğini söyledi.