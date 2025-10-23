Haberler

Nijerya, Libya'da Mahsur Kalan 147 Göçmeni Ülkesine Getirdi

Nijerya hükümeti, Libya'da mahsur kalan 147 Nijeryalı düzensiz göçmeni daha tahliye etti. Dönüş yapanlar arasında 68 kadın ve 34 çocuk bulunuyor. Nijerya, ekonomik kriz ve güvenlik sorunları nedeniyle göç teşebbüslerini artırmış durumda.

Nijerya hükümeti, Avrupa'ya gitmeye çalışırken yakalandıkları Libya'da mahsur kalan 147 Nijeryalı düzensiz göçmeni daha ülkeye getirdi.

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansından (NEMA) yapılan açıklamada, Nijerya hükümetinin, Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) desteğiyle Libya'da mahsur kalan 147 Nijeryalı düzensiz göçmeni daha tahliye ettiği belirtildi.

Ülkelerine dönenler arasında 68 kadın, 34 çocuk ve 13 bebeğin bulunduğu kaydedilen açıklamada, bu kişilerden bazılarının sağlık sorunları yaşadığı aktarıldı.

Açıklamada, geri dönenlerin yeniden entegrasyonu için ülke içinde yerinden edilmiş kişilere yönelik kurulan yerleştirme merkezine taşındığı bildirildi.

Nijerya hükümeti, geçen ay yaklaşık 7 bin Nijeryalının düzensiz göç girişimleri nedeniyle Libya'da mahsur kaldığını açıklamıştı.

Nijerya hükümetinin, IOM ile işbirliğinde yürüttüğü Gönüllü İnsani Geri Dönüş programı kapsamında geçen yıl 6 binden fazla Nijeryalı düzensiz göçmen ülkesine dönmüştü.

Yaklaşık 216 milyon nüfusuyla Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da halk, ekonomik kriz ve güvenlik sorunları nedeniyle zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Ülkenin kuzeydoğusunda Boko Haram terör örgütü ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar, milyonlarca Nijeryalıyı evlerini terk etmeye zorladı.

Avrupa'ya gitmek için Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışanların bazıları insan kaçakçılarının eline düştü, bazıları ise çölde ya da denizde hayatını kaybetti.

AA / Adam Abu
